Drake, Harry Styles et Olivia Rodrigo atteignent de nouveaux sommets

Trois artistes fort différents, trois nouveaux exploits : Drake, Harry Styles et Olivia Rodrigo ont tous atteint de nouveaux sommets sur les palmarès américains en ce début de semaine!

Grâce à son nouvel album Honestly, Nevermind, Drake est tout d’abord devenu le cinquième artiste de l’histoire à classer plus de 10 disques en première position du prestigieux Billboard 200, et ce, depuis la création de ce classement en 1956. Le 11e disque numéro 1 du rappeur canadien lui permet ainsi de rejoindre le club sélect composé des Beatles (19 albums no 1), Jay-Z (14), Bruce Springsteen (11) et Barbra Streisand (11).

De son côté, Harry Styles voit son hit international As It Was figurer pour une 11e semaine consécutive au numéro 1 du palmarès Billboard Global 200, ce qui lui permet d’égaler le précédent record détenu par la chanson Stay de The Kid LAROI et Justin Bieber qui avait fait de même au début de l’automne dernier.

Finalement, Olivia Rodrigo devient l’artiste dont un des albums est demeuré le plus longtemps dans le top 10 du Billboard 200 depuis le début du siècle. Avec 52 semaines au top 10, Sour devance ainsi l’album The Fame de Lady Gaga qui y avait séjourné 51 semaines non-consécutives.

Rappelons que le palmarès Billboard 200 dresse la liste des disques les plus vendus en sol américain chaque semaine. De son côté, le classement Billboard Global 200 recense les chansons les plus populaires au monde, en se basant sur les ventes numériques et l’écoute en ligne dans plus de 200 pays.