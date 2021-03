Drake marque l’histoire de la musique avec Scary Hours 2

Drake continue de collectionner les records! Le rappeur canadien vient en effet de devenir le premier artiste de l’histoire à occuper les trois premières positions du Billboard Hot 100 avec trois de ses nouveautés.

Le chanteur de 34 ans a réussi cet exploit grâce à What’s Next, Wants and Needs en duo avec Lil Baby et Lemon Pepper Freestyle avec Rick Ross, les trois chansons de son EP Scary Hours 2 paru le 5 mars dernier.

À leur première semaine complète sur le marché, ces trois titres se sont respectivement hissés aux numéros 1, 2 et 3 du prestigieux classement américain qui compile chaque semaine les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube aux États-Unis.

What's Next constitue le huitième numéro 1 en carrière de Drake au Billboard Hot 100, tandis que les trois chansons de Scary Hours 2 procurent au rappeur un record de 45 titres dans le top 10 de ce palmarès. Drake devient également le premier artiste canadien à monopoliser les trois premières places du Billboard Hot 100, une prouesse que seuls les Beatles et Ariana Grande ont déjà accomplie.

Depuis un an, Drake a multiplié les records en devenant notamment le premier artiste de l’histoire à cumuler plus de 50 milliards d’écoutes en ligne, l’artiste comptant le plus de chansons ayant figuré au Top 10 du Billboard Hot 100 et celui détenant le plus grand nombre de chansons au Billboard Hot 100.