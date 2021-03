Dua Lipa et Elton John réunis pour une soirée-bénéfice pré-Oscars

Elton John sera très bien entouré lors de son traditionnel party précédant la 93e cérémonie des Oscars, le 25 avril prochain. Nulle autre que Dua Lipa sera la tête d’affiche de cette soirée spéciale visant à amasser des fonds pour la lutte contre le SIDA.

Animée par l’acteur, producteur, animateur, magicien et chanteur américain Neil Patrick Harris, la 29e édition de cet événement annuel aura lieu virtuellement, pandémie oblige. D'une durée de 60 minutes, cette soirée mettra notamment en vedette les performances musicales de Dua Lipa et Elton John, en versions acoustiques, une heure avant le début du gala des Oscars.

Les billets pour assister à cette soirée virtuelle sont disponibles dès maintenant sur le site de Ticketmaster, au coût de 20 $. Les plus grands fans d’Elton John peuvent également opter pour une expérience VIP exclusive qui leur permettra de regarder les Oscars en compagnie du chanteur de 73 ans, de son mari David Furnish et d’une foule d’autres invités surprises.

« Cette année, nous organisons notre party des Oscars dans la maison des gens, pour la toute première fois! Cette soirée virtuelle promet d’être inoubliable. Plus que jamais, nous devons nous assurer qu’une pandémie n’en remplace pas une autre. Nous ne pouvons pas oublier les 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde et qui ont besoin de nos soins, de notre amour et de notre soutien », a déclaré Sir Elton John.

« C'est un immense honneur de participer à l'une des soirées les plus emblématiques des Oscars et je suis extrêmement fière de soutenir la fondation d’Elton John qui contribue à lutter contre la stigmatisation qui existe encore autour du VIH. Nous devons construire un monde plus tolérant, tous ensemble… Et je dois dire que partager la scène avec Elton John sera un rêve devenu réalité! », a ajouté avec enthousiasme Dua Lipa.