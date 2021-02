Dua Lipa fait la une du prestigieux classement The Next 100 de Time

Dua Lipa fait son entrée sur la prestigieuse liste The Next 100 du magazine Time, un classement annuel qui recense 100 leaders émergents qui façonnent l'avenir, que ce soit dans les domaines du divertissement, de la santé, de la politique ou des affaires.

Le magazine Time a confié à Kylie Minogue l’agréable tâche de rendre hommage à Dua Lipa. Celle-ci décrit notamment la jeune artiste britannique comme « une étoile brillante ouvrant une voie éblouissante à travers le cosmos de la pop » et « un véritable monstre de la pop ».

« Elle danse main dans la main avec le Zeitgeist (l’esprit du temps), ayant sculpté avec une précision digne du laser sa place dans le paysage culturel. Ses réalisations sont d'autant plus remarquables qu'elle n’est âgée que de 25 ans », a tenu à ajouter la chanteuse australienne.

Quelques autres personnalités issues du monde de la musique figurent également dans l’édition 2021 du classement The Next 100, dont Doja Cat, Olivia Rodrigo, Luke Combs, Lil Baby, Chloe x Halle, Phoebe Bridgers et Anitta. Au total, cette liste comprend 54 femmes et 46 hommes provenant de tous les milieux.

Rappelons que Dua Lipa a lancé vendredi dernier The Moonlight Edition, une nouvelle version de son populaire album Future Nostalgia lancé en mars 2020. Ce disque compte les 11 titres de l’édition originale, ainsi que huit pièces inédites sur disque, dont la nouveauté We’re Good.