Dua Lipa, grande gagnante des BRIT Awards 2021

Dua Lipa est sans conteste la grande lauréate de la 41e cérémonie des BRIT Awards qui se déroulait mardi soir à l’O2 Arena de Londres. La chanteuse britannique de 25 ans a récolté deux des plus prestigieux prix de la soirée, soit « Meilleure artiste solo féminine » et « Album britannique de l’année » grâce à Future Nostalgia.

En plus d'interpréter son succès Save Your Tears, le canadien The Weeknd s’est illustré en méritant son tout premier BRIT Award en carrière, celui de « Meilleur artiste solo masculin international ». Billie Eilish a quant à elle été élue « Meilleure artiste solo féminine internationale ». Le trophée de la « Chanson britannique de l’année » a été remis à Harry Styles pour son méga-hit Watermelon Sugar.

Le convoité « Global Icon Award » a de son côté été décerné à Taylor Swift qui est par la même occasion devenue la première femme de l’histoire à recevoir cette récompense. Honorant un artiste pour l’ensemble de son œuvre, ce prix avait auparavant été attribué à des légendes de la musique comme Elton John et David Bowie.

Voici les lauréats des BRIT Awards dans les principales catégories :

Meilleure artiste solo féminine : Dua Lipa

Meilleur artiste solo masculin : J Hus

Groupe britannique de l’année : Little Mix

Album britannique de l’année : Future Nostalgia de Dua Lipa

Chanson britannique de l’année : Watermelon Sugar de Harry Styles

Révélation de l’année : Arlo Parks

Meilleure artiste solo féminine internationale : Billie Eilish

Meilleur artiste solo masculin international : The Weeknd

Groupe international : HAIM

Aussi à voir : 10 moments marquants de la cérémonie.