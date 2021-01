Dua Lipa préparerait une autre suite à son album Future Nostalgia

Dua Lipa a laissé entendre sur les réseaux sociaux qu’elle préparait une autre suite à son populaire album Future Nostalgia! Lancé en mars 2020, ce disque comprend notamment les succès Don’t Start Now, Break My Heart, Physical et Levitating.

La chanteuse britannique de 25 ans a récemment publié une photo d’elle en noir et blanc, sous laquelle figure la mystérieuse légende « Les Faces B sont en chemin… ». Cette publication a immédiatement suscité la curiosité et l’engouement des nombreux fans de Dua Lipa qui attendent maintenant impatiemment de découvrir les nouvelles chansons de leur idole.

Selon les informations qui circulent sur la toile, ces fameuses face B pourraient se retrouver sur une édition de luxe de Future Nostalgia ou encore sur une nouvelle version remixée du disque, un peu à la manière de Club Future Nostalgia paru en août dernier.

D’ici à ce que cette énigme soit résolue, Dua Lipa a l’honneur de figurer sur la playlist officielle de l’investiture Joe Biden et Kamala Harris grâce à sa chanson Levitating.