Dua Lipa sera en concert au Centre Bell cet hiver

Bonne nouvelle pour commencer la semaine : Dua Lipa sera de passage au Centre Bell de Montréal le 22 février prochain! Ce concert s’inscrit dans le cadre de la tournée nord-américaine Future Nostalgia de la star britannique de 26 ans qui débutera le 9 février 2022 à Miami. Les billets seront mis en vente ce vendredi 17 septembre, dès midi.

« Je suis tellement heureuse de repartir en tournée et de revoir mes anges en personne! C'est incroyable que nous puissions tous danser et célébrer ensemble une fois de plus. Quand j'écrivais Future Nostalgia, j'imaginais les chansons diffusées dans les clubs lors des soirées avec vos amis. Je suis tellement fébrile que ce fantasme se réalise enfin et que vous puissiez aussi découvrir mes chansons en direct! », a déclaré Dua Lipa par voie de communiqué.

En plus de Montréal, Dua Lipa s’arrêtera dans deux autres villes canadiennes, soit Toronto le 23 février 2022 et Vancouver le 1er avril. La première partie de ces spectacles sera assurée par Caroline Polachek et Lolo Zouaï.

Paru en mars 2020, le deuxième album de Dua Lipa, Future Nostalgia, s’est hissé au sommet des palmarès grâce à des hits comme Don’t Start Now, Break My Heart, Physical, Levitating et Love Again.

Plus récemment, Dua Lipa s’est jointe à Elton John pour interpréter le duo Cold Heart (PNAU Remix), le premier extrait de l’album The Lockdown Sessions du légendaire chanteur britannique qui sortira le 22 octobre prochain.