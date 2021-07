Dusty Hill, le bassiste de ZZ Top, s’éteint à l'âge de 72 ans

Après Robby Steinhardt de Kansas et Joey Jordison de Slipknot, une autre légende du rock nous quitte ces jours-ci… Cette-fois, il s’agit de Dusty Hill, le bassiste de ZZ Top, âgé de 72 ans. Celui-ci laisse dans le deuil son épouse Charleen, ainsi que ses petits-fils Joseph et William, les enfants de Codie Jo, sa défunte fille issue de son premier mariage.

Selon une déclaration publiée par ses camarades Billy Gibbons et Frank Beard, Dusty Hill est mort dans son sommeil, à son domicile de Houston, au Texas : « Nous, ainsi que la légion de fans de ZZ Top à travers le monde, nous regretterons ta présence inébranlable, ta bonne nature et ton engagement soutenu à servir de fondation au Top… Tu nous manqueras beaucoup, amigo ».

Le 23 juillet dernier, les membres de ZZ Top avaient déclaré à leurs fans que Dusty Hill prenait une pause dans la tournée du groupe « afin de régler un problème de hanche », tout en souhaitant au bassiste « un prompt rétablissement ».

Né Joseph Hill à Dallas, Dusty Hill a joué dans des groupes locaux jusqu'au moment où il s’est joint à Billy Gibbons et Frank Beard au sein de ZZ Top en 1970, remplaçant le précédent bassiste Billy Ethridge.

Au fil des ans, ZZ Top a lancé 15 albums studio et signé de grands classiques du rock, dont Legs, La Grange, Gimme All Your Lovin’ et Sharp Dressed Man. Intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2004, le trio texan a vendu plus de 70 millions d'albums dans le monde depuis sa formation en 1969.

« Je joue pour gagner ma vie. Jouer. Tout est dit là », avait déclaré avec passion Dusty Hill en 2015.

Rappelons que ZZ doit présenter un concert à la Place Bell de Laval le 8 mai 2022, dans le cadre de sa tournée A Celebration with ZZ Top qui a débuté le 16 juillet dernier à Manchester, en Iowa.