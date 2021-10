ÉCOUTEZ : ABBA dévoile une chanson inédite de 1978

ABBA a lancé vendredi le troisième extrait de son album Voyage qui paraîtra le 5 novembre prochain. Intitulée Just A Notion, cette « nouveauté » provient des enregistrements de l'album Voulez-Vous paru en 1979!

Un extrait d’un peu plus d’une minute de Just A Notion avait été dévoilé dans le coffret Thank You for the Music d’ABBA, en 1994. Cette chanson avait toutefois été enregistrée en 1978, en même temps que des succès comme Voulez-Vous, Chiquitita et I Have a Dream. Les membres du célèbre groupe suédois n’avaient toutefois jamais finalisé ce titre jusqu’à aujourd’hui.

Après 40 ans d’absence, ABBA avait annoncé son grand retour en septembre dernier en lançant les chansons Don’t Shut Me Down et I Still Have Faith in You qui ont rapidement été propulsées dans le Top 10 des palmarès au Royaume-Uni.

Intitulé Voyage, le 9e disque studio d’ABBA succédera à The Visitors paru en 1981. Composé de 10 chansons originales ou inédites, cet album sera accompagné d’une tournée en hologrammes baptisée ABBA-tars.