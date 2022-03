ÉCOUTEZ : Alanis Morissette fait la paix avec la chanson Olive Branch

Alanis Morissette a dévoilé vendredi dernier la chanson Olive Branch, une de ses rares nouveautés depuis la sortie de l’album Such Pretty Forks in the Road, il y a deux ans. Co-écrite par Michael Farrell, cette nouvelle ballade de la chanteuse canadienne de 47 ans se veut une lettre d’excuse et une tentative de faire la paix suite à une histoire d’amitié qui s’est mal terminée.

« À une époque où il y a eu tant de pertes, de chagrin, de peur, de douleur et de division, je vous offre Olive Branch », a déclaré Alanis Morissette sur les réseaux sociaux.

La rockeuse native d’Ottawa aura sans doute l’occasion d’interpréter Olive Branch lors de la tournée anniversaire de son album Jagged Little Pill qui l’amènera notamment à Montréal et Ottawa cet été. Alanis Morissette participera d’abord au Bluesfest d’Ottawa le 10 juillet, avant de monter sur la scène du Centre Bell le 12 juillet avec, en première partie, le groupe américain Garbage.

Alanis Morissette compte par ailleurs développer une sitcom en partie inspirée de sa propre vie! Intitulée Relatable, cette comédie suivra le quotidien d’une femme dans la quarantaine qui, après avoir été une star du rock dans sa jeunesse, est maintenant mariée et mère de trois enfants.

Après huit ans d’absence, Alanis Morissette avait lancé en juillet 2020 Such Pretty Forks in the Road, son 9e album en carrière. Ce disque comptait 11 nouvelles chansons, dont Reasons I Drink, Smiling et Ablaze.