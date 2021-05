ÉCOUTEZ : Alanis Morissette lance une chanson pour la santé mentale

Alanis Morissette a profité de la Journée d'action pour la santé mentale (Mental Health Action Day), ce jeudi 20 mai, pour lancer officiellement la version studio de sa touchante chanson Rest dédiée à Chester Bennington, le défunt chanteur de Linkin Park.

« Aujourd'hui, c'est la Journée d'action pour la santé mentale. Je partage une chanson intitulée Rest, écrite spécifiquement pour tous ceux d'entre nous qui luttent contre la dépression et l'anxiété, l'isolement, les idées suicidaires et le profond désespoir dans lequel la maladie mentale peut nous plonger », a déclaré Alanis Morissette sur les réseaux sociaux.

La chanteuse canadienne de 46 ans avait interprété Rest pour la toute première fois, en octobre 2017, lors d’un spectacle hommage à Chester Bennington qui s’est enlevé la vie le 20 juillet 2017, à l’âge de 41 ans. Cette chanson live n’avait toutefois jamais été enregistrée en studio.

Après huit ans d’absence, Alanis Morissette a lancé le 31 juillet dernier son 9e album en carrière. Intitulé Such Pretty Forks in the Road, ce disque comprend 11 nouvelles chansons, dont Reasons I Drink, Smiling et Ablaze.