ÉCOUTEZ : Alanis Morissette reprend Little Drummer Boy

Deux ans après avoir repris le classique Happy Xmas (War Is Over) de John Lennon, Alanis Morissette est de retour avec une autre chanson de Noël! Cette fois-ci, la chanteuse canadienne a décidé d’offrir à ses fans sa version toute personnelle de Little Drummer Boy.

Lancée à l'origine sous le nom de Carol of the Drum, la chanson The Little Drummer Boy a été écrite par la compositrice américaine Katherine Kennicott Davis en 1941, puis enregistrée pour la première fois en 1951 par la famille Trapp. Il a toutefois fallu attendre la version de la Harry Simeone Chorale en 1958 pour que cette pièce devienne un des plus grands classiques de Noël.

Intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens cet automne, Alanis Morissette a eu une année 2022 plutôt chargée avec la tournée anniversaire de son album Jagged Little Pill qui s’est notamment arrêtée au Festival d’été de Québec, au Centre Bell de Montréal et au Bluesfest d’Ottawa.

Au cours de l’année, Alanis Morissette a également lancé la chanson Olive Branch, ainsi qu’un album de méditation intitulé The Storm Before the Calm. Le 10e disque de la chanteuse de 48 ans succédait à Such Pretty Forks in the Road sorti en 2020 et porté par les extraits Reasons I Drink, Smiling et Ablaze.