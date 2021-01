ÉCOUTEZ : Ariana Grande collabore avec Megan Thee Stallion et Doja Cat

Ariana Grande a fait le bonheur de ses fans en dévoilant une version remixée de sa chanson 34+35 interprétée avec Megan Thee Stallion et Doja Cat. Cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip animé mettant en vedette les trois populaires chanteuses américaines.

La version originale de 34+35 est parue sur Positions, le sixième album studio d’Ariana Grande lancé le 30 octobre dernier. Comprenant un total de 14 pistes, dont la chanson-titre, ce disque a permis à la star de 27 ans de marquer l’histoire de la musique.

Après s’être fiancée à Dalton Gomez, Ariana Grande a présenté en décembre son documentaire Excuse Me, I Love You qui retrace les dessous de sa tournée Sweetener World Tour qui a rapporté plus de 145 millions de dollars.

De son côté, la rappeuse Megan Thee Stallion a marqué l'année 2020 avec ses succès Savage (en collaboration avec Beyoncé) et Wap (en duo avec Cardi B). Doja Cat a quant à elle vu sa chanson Say So gravir les plus hautes marches des palmarès, avant de se joindre à Ariana Grande pour interpréter la pièce Motive sur l’album Positions.