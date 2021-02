ÉCOUTEZ : Ariana Grande dévoile trois nouvelles chansons

Chose promise, chose due! Ariana Grande a dévoilé vendredi trois nouvelles chansons incluses sur l’édition de luxe de son album Positions disponible dès maintenant!

Intitulées Test Drive, Worst Behavior et Main Thing, ces trois nouveautés font partie des 5 pistes supplémentaires de la nouvelle édition de l’album Positions, avec un interlude baptisé Someone Like U et la version remixée de sa chanson 34+35 interprétée avec Megan Thee Stallion et Doja Cat.

« Je suis tellement excitée de vous faire découvrir ces nouvelles chansons. J'espère que vous les apprécierez! », a déclaré la star de 27 ans sur Twitter.

L’édition de luxe de Positions comporte un total de 19 titres, dont les chansons originales du sixième album studio d’Ariana Grande lancé le 30 octobre dernier.