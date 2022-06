ÉCOUTEZ : Avril Lavigne reprend Breakaway de Kelly Clarkson

Avril Lavigne célèbre le 20e anniversaire de son album Let Go en lançant une édition spéciale de son premier disque comprenant six chansons supplémentaires, dont quatre inédites! Parmi celles-ci, la plus remarquée est sans aucun doute la reprise du succès Breakaway de Kelly Clarkson.

Co-écrite par Avril Lavigne, Matthew Gerrard et Bridget Benenate, Breakaway devait à l'origine figurer sur Let Go, avant que la chanteuse offre finalement cette pièce à Kelly Clarkson qui débutait alors sa carrière.

« Je quittais ma petite ville pour aller dans la grande ville. J'ai tenté ma chance, j'ai fait un acte de foi dans ma carrière et c'était très effrayant. Laisser son monde derrière soi et tenter sa chance, c'est le sujet de Breakaway », s’est souvenue Avril Lavigne, ajoutant que Kelly Clarkson avait fait « un travail incroyable » avec cette chanson d’abord enregistrée pour la bande originale du film The Princess Diaries 2 : Royal Engagement en 2004.

C'est le 4 juin 2002, à l’âge de seulement 17 ans, qu’Avril Lavigne lançait son tout premier album qui allait marquer toute une génération. Intitulé Let Go, ce disque fut immédiatement acclamé par la critique avant d’être propulsé au sommet des palmarès grâce à des hits comme Complicated, Sk8er Boi et I'm with You. À ce jour, cet album s’est écoulé à plus de 16 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait toujours le disque le plus vendu de la star canadienne.

« Aujourd'hui, cela fait 20 ans que j'ai sorti mon album Let Go. Je ne pourrai jamais totalement expliquer non seulement à quel point cet album était important pour moi, mais aussi l'impact monumental qu'il a eu sur ma vie. Il est difficile d'essayer de comprendre comment, 20 ans plus tard, les chansons que j'ai écrites à 17 ans résonnent encore aujourd'hui. C'est assez fou. Cela a tracé mon chemin et m'a menée dans des endroits que je n'aurais jamais pu atteindre, même dans mes rêves les plus fous. J'en suis reconnaissante chaque jour », a déclaré Avril Lavigne, samedi, sur les réseaux sociaux.

Dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire de Let Go, l’auteure-compositrice-interprète de 37 ans compte également transformer sa chanson Sk8ter Boi en film. Après avoir lancé le 25 février dernier Love Sux, son septième album en carrière, Avril Lavigne aimerait aussi enregistrer un album de Noël, lancer une gamme de maquillage et publier un livre de recettes!