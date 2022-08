ÉCOUTEZ : Beyoncé et Madonna en duo sur Break My Soul (The Queens Remix)

Alors que son album Renaissance vient de se hisser en tête des ventes de disques aux États-Unis, Beyoncé a dévoilé une version remixée du premier extrait, Break My Soul, composée d’échantillonnages du hit Vogue de Madonna sorti en 1990!

Baptisée The Queens Remix, cette nouvelle version d’une durée de près de 6 minutes de Break My Soul est la première « vraie» collaboration entre Beyoncé et Madonna, si on écarte le vidéoclip de Bitch I'm Madonna en 2015 qui mettait aussi en vedette Nicki Minaj, Rita Ora, Chris Rock, Miley Cyrus, Diplo, Katy Perry et plusieurs autres artistes.

Alors que les paroles de Vogue citaient des acteurs de l’âge d’or d’Hollywood comme Marlon Brando, James Dean, Grace Kelly et Bette Davis, celles de Break My Soul (The Queens Remix) se veulent un hommage à des chanteuses noires telles Aaliyah, Nina Simone, Kelly Rowland, Lauryn Hill, Roberta Flack, Janet Jackson, Diana Ross, Grace Jones, Aretha Franklin, Anita Baker, Chloe x Halle, Alicia Keys, Whitney Houston, Rihanna et Nicki Minaj.

Rappelons que l’album Renaissance de Beyoncé est paru le 29 juillet dernier. Lancé six ans après Lemonade, le septième disque solo de la star américaine de 40 ans comprend 16 titres, dont Break My Soul créé à partir d’échantillonnages des chansons Show Me Love de Robin S (1993) et Explode de Big Freedia (2014).

Grâce à la version originale de Break My Soul, Beyoncé a par ailleurs battu un nouveau record en devenant la première artiste féminine de l’histoire à avoir obtenu au moins 20 numéros 1 en solo dans le top 10 du Billboard Hot 100 et au moins 10 autres avec un groupe (Destiny's Child).

De son côté, Madonna a récemment accompagné le rappeur américain Sauncy Santana sur la chanson Material Gworrllllllll (à écouter ci-bas) dont le titre est inspiré du célèbre succès Material Girl sorti en 1984. La Madone prépare également la sortie de son biopic dont elle signera la réalisation et la scénarisation.