ÉCOUTEZ : Billie Eilish lance deux chansons-surprises

Billie Eilish a pris ses fans par surprise, jeudi après-midi, en dévoilant deux nouvelles chansons acoustiques! Respectivement baptisées The 30th et TV, ces deux nouveautés de la jeune star américaines figurent sur le EP Guitar Songs réalisé, écrit et composé conjointement avec son frère aîné FINNEAS.

« Ces deux chansons signifient tellement pour moi! Nous avons écrit The 30th le 30 novembre dernier, c'était la première chanson que nous écrivions depuis Happier Than Ever. C'était juste la chose la plus indescriptible dont j’avais été témoin. J'étais avec FINNEAS et j’ai dit : je suis désolée, je ne sais pas ce que tu prévoyais faire, mais nous devons écrire cette chanson tout de suite. Et nous l'avons fait… », a expliqué Billie Eilish au sujet de The 30th qui évoque un tragique accident de la route.

Quant à TV, cette chanson plus « politique » fait notamment référence à la décision de la Cour suprême des États-Unis de ne plus protéger le droit des femmes à l’avortement en invalidant le jugement Roe v. Wade, un peu à la manière de P!nk et sa nouvelle chanson Irrelevant. Billie Eilish y évoque aussi le procès en diffamation de Johnny Depp contre Amber Heard.

Dans une entrevue accordée à Apple Music, l’auteure-compositrice-interprète de 20 ans a aussi déclaré qu’elle entendait toujours lancer un nouvel album l’an prochain.

Intitulé Happier Than Ever, le plus récent album de Billie Eilish est paru en juillet 2021. Aussi écrit, composé et produit en collaboration avec FINNEAS, le deuxième disque en carrière de Billie Eilish comprend 16 chansons, dont la pièce-titre, NDA, Lost Cause, My Future, Therefore I Am et Your Power.

L’an dernier, Billie Eilish a également fait son entrée au prestigieux TIME100, un classement du célèbre magazine Time qui dresse la liste des personnalités les plus influentes, toutes catégories confondues!