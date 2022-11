ÉCOUTEZ : Camila Cabello lance sa version d’I’ll Be Home for Christmas

Alors que le temps plus froid semble (enfin) vouloir s’installer, Camila Cabello souhaite nous mettre dans l’esprit des Fêtes en dévoilant sa version toute personnelle du grand classique de Noël I'll Be Home For Christmas!

Fidèle à ses origines, Camila Cabello a pris soin d’ajouter une touche latine à cette chanson qui propose également des arrangements inspirés des années 50 avec son big band et sa guitare acoustique.

L'an dernier, la chanteuse cubano-américaine avait déjà interprété une version live d’I'll Be Home for Christmas à deux occasions, soit dans le cadre d’un événement spécial tenu à la Maison-Blanche et lors d’une émission de Noël dédiée à Michael Bublé. Il aura donc fallu un an d’attente pour que les fans de l’interprète d’Havana puissent finalement se procurer la version studio de ce classique sur disque ou en ligne.

Originalement interprétée par Bing Crosby en 1943, la chanson I'll Be Home for Christmas a été reprise au fil des ans par un nombre incalculable d’artistes, dont Michael Bublé, Elvis Presley ou encore Kelly Clarkson.

De son côté, Camila Cabello a lancé en avril dernier son album Familia. Le troisième disque solo de l’ex-chanteuse de Fifth Harmony compte un total de 12 chansons, dont Don't Go Yet, Hasta los Dientes avec Maria Becerra, Psychofreak avec Willow et Bam Bam avec Ed Sheeran, sans conteste l’un des plus gros hits de l’été 2022!

Plus récemment, la star de 25 ans s'est associée au célèbre compositeur allemand Hans Zimmer pour interpréter Take Me Back Home, une chanson dédiée à la série britannique Frozen Planet II.