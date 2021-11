ÉCOUTEZ : Camila Cabello prolonge l’été avec la chanson Oh Na Na

Camila Cabello vient de dévoiler le deuxième extrait de son album Familia qui paraîtra au cours des prochains mois! Intitulée Oh Na Na, cette chanson à saveur reggaeton interprétée avec Myke Towers et Tainy succède à Don't Go Yet lancée en juillet dernier.

Si le nom Tainy vous dit quelque chose, vous ne rêvez pas! Shawn Mendes, l’amoureux de Camila Cabello, a lui aussi récemment collaboré avec l’artiste portoricain pour la pièce Summer Of Love sortie en août dernier.

Familia sera le troisième disque solo de Camila Cabello et son premier depuis Romance, paru en décembre 2019. On y retrouvera également la pièce La Buena Vida interprétée en primeur lors d'un mini-concert Tiny Desk de NPR Music.

La star cubano-américaine de 24 ans a par ailleurs récemment participé à l’écriture de plusieurs chansons de la bande sonore originale du film Cendrillon dans lequel elle endosse le rôle de la célèbre princesse. Ce disque compte 19 titres, dont une reprise de Let's Get Loud de Jennifer Lopez.