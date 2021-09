ÉCOUTEZ : Camila Cabello reprend un hit de J.Lo pour Cendrillon

C’est aujourd’hui que sort officiellement l'adaptation musicale du film Cendrillon produite pour Amazon Prime Video, ainsi que la bande sonore originale de ce long-métrage mettant en vedette Camila Cabello dans le rôle de la célèbre jeune fille devenue princesse!

En plus d’y interpréter le personnage principal, Camila Cabello a participé à l’écriture de plusieurs chansons originales de la bande sonore de Cendrillon 2021 dont la distribution comprend aussi Idina Menzel, Billy Porter, Pierce Brosnan, Minnie Driver et Missy Elliott.

La bande originale de Cendrillon compte 14 titres, dont le premier extrait, Million To One, interprété et co-écrit par Camila Cabello. La chanteuse cubano-américaine reprend aussi plusieurs grands succès, dont Let's Get Loud de Jennifer Lopez, Rythm Nation de Janet Jackson ou encore Perfect d’Ed Sheeran.

Réalisée par Kay Cannon et produit par James Corden, cette nouvelle version de Cendrillon devait initialement être à l’affiche en février 2021 mais le tournage avait dû être suspendu, l’an dernier, en raison de la pandémie.

Un an et demi après avoir lancé son album Romance, Camila Cabello a aussi dévoilé en juillet dernier la chanson Don't Go Yet qui laisse présager la sortie d’un nouveau disque.