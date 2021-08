ÉCOUTEZ : Céline Dion et Diane Warren lancent la chanson Superwoman

C’est ce vendredi que la célèbre auteure-compositrice américaine Diane Warren lance son album The Cave Sessions, Vol. 1. L’extrait qu’on attendait le plus? La chanson Superwoman interprétée par nulle autre que Céline Dion!

The Cave Sessions, Vol. 1. comprend un total de 15 titres inédits écrits et composés par Diane Warren et interprétés par des artistes comme John Legend, Carlos Santana, James Arthur, Luis Fonsi, Rita Ora, Leona Lewis, G-Eazy, Ty Dolla $ign et Pentatonix.

« Lancer un album mettant en vedette plusieurs de mes artistes favoris est un rêve devenu réalité! Ce disque est le meilleur moyen de démontrer l'étendue de mes collaborations avec certains des artistes les plus exceptionnels de notre époque et avec lesquels j'ai eu l'honneur de travailler », a déclaré Diane Warren, 64 ans, lors de l’annonce de ce projet.

Surnommée la « Reine de la ballade », Diane Warren est l'une des plus célèbres auteures-compositrices au monde. Au fil de sa longue carrière, celle-ci a signé des centaines de chansons, dont des hits comme I Don't Want to Miss a Thing d'Aerosmith, Because You Loved Me de Céline Dion ou encore Un-Break My Heart de Toni Braxton.

En nomination pas moins de 12 fois pour l'Oscar de la Meilleure chanson originale, Diane Warren a aussi travaillé avec des méga-stars comme Aretha Franklin, Beyoncé, Britney Spears, Cyndi Lauper, Cher, Christina Aguilera, Justin Bieber, Kiss, Kylie Minogue, Lady Gaga, Mariah Carey, Rihanna, Ringo Starr, Tina Turner, Whitney Houston et Patricia Kaas.

De son côté, Céline Dion remontera bientôt sur scène à Las Vegas, avant de reprendre, du 9 mars au 22 avril 2022, le volet nord-américain de sa tournée Courage qui avait dû être reporté en raison de la pandémie. La diva a par ailleurs célébré le 5e anniversaire de son album Encore un soir, jeudi, en remerciant ses fans pour leur soutien et leur amour inconditionnel.