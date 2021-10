ÉCOUTEZ : Charlotte Cardin dévoile la nouveauté Scorpio Season

Charlotte Cardin a dévoilé vendredi la nouvelle chanson Scorpio Season, premier extrait de l’édition « deluxe » de son album Phoenix qui paraîtra le 12 novembre prochain!

« La saison du scorpion est une période de mystère, d’intensité, d’émotion. C’est le moment le plus sensuel de l’année et le plus déroutant. Nous voulons l’intimité, mais nous sommes aussi à la recherche de réponses. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Comme chaque fin annonce une renaissance, cette chanson traite des fatalités auxquelles personne n’échappe pendant la saison du scorpion », a déclaré Charlotte Cardin par voie de communiqué, expliquant que Scorpio Season faisait référence au signe astrologique du Scorpion qui est célébré chaque année du 23 octobre au 22 novembre.

En plus de Scorpio Season, cette nouvelle version de Phoenix comprendra 4 autres chansons inédites, ainsi que des versions remixées de Passive Agressive et de la pièce-titre, ce qui portera le nombre total de pistes à 20.

Le tout premier album de Charlotte Cardin avait atteint le numéro 1 au Canada dès sa sortie, le 23 avril dernier, grâce à des chansons comme Anyone Who Loves Me, Sad Girl, Meaningless et Daddy.

Charlotte Cardin entreprendra par ailleurs une grande tournée internationale le 11 novembre prochain. En plus de se produire dans des villes comme New York, Philadelphie, Washington, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Paris, Bruxelles, Moscou, Berlin, Ottawa, Toronto et Vancouver, l'auteure-compositrice-interprète de 26 ans présentera 11 spectacles au MTelus de Montréal et huit concerts à l’Impérial Bell de Québec.