ÉCOUTEZ : Coldplay lance officiellement la chanson Flags

Afin de remercier leurs fans pour leur appui tout au long de 2020, les membres de Coldplay ont procédé lundi au lancement international de leur chanson Flags qui était auparavant uniquement disponible sur la version japonaise de l’album Everyday Life, en tant que piste boni.

« Nous adorons cette chanson mais, au moment où elle est arrivée, il n’y avait plus d’espace disponible sur Everyday Life et nous avons donc dû lui imposer des mesures de distanciation sociale! Merci de nous avoir soutenus de différentes manières cette année. Nous vous aimons et vous apprécions plus que vous ne pouvez le croire », ont déclaré Chris Martin et ses coéquipiers sur les réseaux sociaux.

Lancé le 22 novembre 2019, Everyday Life est le huitième album de Coldplay. Composé de deux disques intitulés Sunrise et Sunset, on y retrouve 16 chansons, dont Orphans, Trouble In Town, Champion Of The World, Arabesque, Everyday Life, Daddy et Cry Cry Cry.