ÉCOUTEZ : Dave Grohl chante en duo avec sa fille Violet

Rien n’arrête Dave Grohl par les temps qui courent! Après avoir fait parler de lui pour un livre, un documentaire et une télésérie, voilà que le leader des Foo Fighters lance un duo avec sa fille Violet!

Dave Grohl a mis en ligne vendredi une reprise du classique Nausea de la formation punk américaine X, interprété avec nulle autre que sa fille Violet, âgée de 15 ans! Cette nouvelle version de la chanson originalement parue en 1980 fera partie du documentaire What Drives Us réalisé par Dave Grohl, dont la sortie est prévue le 30 avril prochain.

« Il y a quelques semaines, en visionnant What Drives Us, j'ai réfléchi aux liens inestimables qui unissent les musiciens. J'ai ensuite eu une idée pour développer davantage ce concept d'inspiration et de lignée familiale qui me fascine tellement. Je voulais enregistrer une chanson qui rendrait non seulement hommage aux gens et à la musique qui m'ont poussé à devenir musicien, mais aussi à ma longue histoire familiale. Alors, quelle meilleure personne pour la chanter que ma fille, Violet Grohl! », a déclaré le chanteur des Foo Fighters sur les réseaux sociaux.

Nausea est loin d’être la première collaboration musicale entre Dave Grohl et sa fille. En 2018, le duo père-fille était monté sur la scène du Fox Theatre d’Oakland pour offrir au public une reprise du succès When We Were Young d'Adele. Puis, un an plus tard, Violet a chanté la chanson My Hero avec son père, dans le cadre du Leeds Festival, en Angleterre. La jeune fille a aussi accompagné les Foo Fighters en tournée, à quelques reprises, en plus d’assurer les chœurs de la pièce Making a Fire sur le plus récent disque du groupe.

Visiblement un gars de famille, Dave Grohl animera la série From Cradle to Stage avec sa mère Virginia, dès le 6 mai. Le chanteur de 52 ans publiera également ses mémoires, The Storyteller, le 5 octobre 2021.