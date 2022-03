ÉCOUTEZ : Def Leppard lance le 1er extrait de son nouvel album

Def Leppard sera de retour le 27 mai prochain avec un nouvel album, son premier depuis 2015! Afin de nous donner un avant-goût de ce disque intitulé Diamond Star Halos, la légendaire formation britannique a dévoilé le premier extrait baptisé Kick.

Comprenant 15 nouvelles chansons, Diamond Star Halos sera le 12e disque studio de Def Leppard qui a connu son heure de gloire dans les années 80 avec des hits comme Pour Some Sugar on Me, Love Bites, Rock of Ages, Photograph, Armageddon It et Animal.

Aujourd’hui composé de Joe Elliott, Rick Allen, Vivian Campbell, Phil Collen et Rick Savage, Def Leppard entreprendra également une grande tournée des stades avec Mötley Crüe, Poison et Joan Jett and The Blackhearts, le 16 juin prochain. Une quarantaine de concerts sont prévus aux États-Unis et au Canada jusqu’au 9 septembre, dont à Toronto, Edmonton et Vancouver.