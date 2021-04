ÉCOUTEZ : Demi Lovato dévoile son duo avec Ariana Grande

Demi Lovato lance aujourd’hui son septième album studio, Dancing With the Devil… The Art of Starting Over, ainsi que le bouleversant vidéoclip de la chanson titre relatant sa descente aux enfers. Très attendu par les fans, ce disque compte 19 titres, dont Met Him Last Night, un duo mettant en vedette nulle autre qu’Ariana Grande!

En plus de Met Him Last Night avec Ariana Grande, ce nouvel album de Demi Lovato comprend plusieurs autres collaborations : What Other People Say avec Sam Fischer, Easy avec Noah Cyrus et My Girlfriends are My Boyfriend avec la rappeuse Saweetie. On y retrouve également une reprise du classique Mad World de Tears for Fears sorti en 1982.

Premier nouvel album de Demi Lovato depuis 2017, Dancing With the Devil… The Art of Starting Over est directement inspiré du récent documentaire consacré à la chanteuse américaine : « Si vous écoutez ce disque piste par piste, si vous suivez l’ordre de celles-ci, cela ressemble à la bande originale non officielle du documentaire. Parce que ces chansons suivent vraiment ce que j’ai vécu au cours des deux dernières années », avait déclaré la star de 28 ans il y a quelques semaines.

Divisé en quatre parties, le documentaire Dancing with the Devil lève le voile sur les coulisses de la vie et de la carrière de Demi Lovato, en plus d’évoquer les nombreux défis que celle-ci a dû relever au cours des dernières années, dont sa dépendance à l’alcool et à la drogue.