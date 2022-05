ÉCOUTEZ : Doja Cat chante Vegas pour le nouveau film Elvis

Doja Cat a dévoilé Vegas, le premier extrait de la bande originale du film Elvis qui sortira au cinéma le 24 juin prochain. Cette chanson inédite comporte des échantillonnages du classique Hound Dog originalement interprété par Big Mama Thornton en 1952, mais propulsé au sommet des palmarès par Elvis Presley quatre ans plus tard.

L’auteure-compositrice-interprète américaine de 26 ans avait présenté Vegas en avant-première, lors du festival de Coachella qui se tenait en Californie en avril dernier.

En plus de Vegas de Doja Cat, la bande originale d'Elvis sera composée de plusieurs chansons du King revisitées par des artistes en tous genres, dont la star country Kacey Musgraves qui reprendra le succès Can't Help Falling In Love popularisé en 1961.

Réalisé par Baz Luhrmann, le film Elvis explorera « la vie et la musique du King à travers le prisme de sa relation complexe avec son énigmatique manager, le colonel Tom Parker ». Selon le communiqué officiel, cette histoire « nous plongera dans la dynamique complexe qui existait entre Presley et Parker, et qui a duré plus de 20 ans, de l'ascension d’Elvis à sa célébrité sans précédent, dans le contexte de l'évolution du paysage culturel et de la perte d'innocence en Amérique ».

L’acteur Austin Butler incarnera le défunt King du Rock & Roll, tandis que Tom Hanks endossera le personnage du colonel Tom Parker. Priscilla Presley sera quant à elle personnifiée par Olivia DeJonge, tandis que plusieurs artistes musicaux feront des apparitions dans ce biopic des plus attendus.