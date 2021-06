ÉCOUTEZ : Dua Lipa lance la chanson Can They Hear Us?

Quelques heures seulement après avoir dévoilé le vidéoclip officiel de sa chanson Love Again, extraite de l’album Future Nostalgia, Dua Lipa était de retour avec une autre nouveauté! Cette fois, il s’agit d’une pièce tirée de la bande originale du film Gully.

Intitulée Can They Hear Us?, cette nouvelle chanson est en vedette dans le long-métrage réalisé par Nabil Elderkin, aussi derrière le vidéoclip du hit Don't Start Now de Dua Lipa qui cumule à ce jour plus de 500 millions de visionnements sur YouTube.

En plus de Can They Hear Us? de Dua Lipa, la trame sonore de Gully comprend la chanson Betrayed de 21 Savage, ainsi que des pièces d'artistes comme Miguel, Gary Clark Jr., 2 Chainz, Ty Dolla $ign, Scoolboy Q et B-Real.

Gully raconte l'histoire de trois adolescents de Los Angeles qui, après avoir vécu des traumatismes dans leur enfance, décident d’organiser une nuit d’émeute pour se sentir « vivants » et défier les normes sociales.

Ce film avait été présenté en avant-première mondiale au Festival du film de Tribeca en avril 2019 mais sa sortie en salles avait dû être repoussée en raison de la pandémie.