ÉCOUTEZ : Duran Duran reprend Five Years de David Bowie

La célèbre formation britannique Duran Duran a dévoilé sa reprise de Five Years de David Bowie, une chanson tirée du disque concept The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars paru en 1972.

« Toute ma vie d’adolescent tournait autour de David Bowie. Il est la raison pour laquelle j’ai commencé à écrire des chansons. Une partie de moi n’arrive toujours pas à croire qu’il est mort il y a cinq ans, mais c’est peut-être parce que je pense qu’il est toujours vivant, quelque part. Je ne peux pas exprimer à quel point je me sens honoré que Duran Duran ait eu l’opportunité de reprendre une chanson de cette icône et de placer son nom à ses côtés », a déclaré Simon Le Bon, le chanteur de Duran Duran, par voie de communiqué.

Ce lancement a eu lieu vendredi dernier en marge du concert-hommage A Bowie Celebration : Just For One Day, un événement visant à souligner le 5e anniversaire du décès du légendaire chanteur anglais qui aurait également célébré ses 74 ans le 8 janvier.

En plus de Duran Duran, ce grand spectacle de plus de trois heures réunissait les plus grands noms de la musique, dont Adam Lambert, Peter Frampton, Boy George, Yungblud, Gavin Rossdale de Bush, Billy Corgan des Smashing Pumpkins, Gary Barlow de Take That, Corey Taylor de Slipknot ainsi que Taylor Hawkins des Foo Fighters.

Né le 8 janvier 1947 à Londres, David Bowie est décédé le 10 janvier 2016, à l'âge de 69 ans.