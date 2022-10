ÉCOUTEZ : Ed Sheeran chante en français pour la première fois

Vous pensiez qu’Ed Sheeran ne pouvait plus nous étonner? Eh bien, détrompez-vous! La star britannique repousse encore les limites, cette fois en chantant pour la toute première fois en français!

Ed Sheeran s’est en effet joint à Vianney, un auteur-compositeur-interprète français très populaire de l’autre côté de l’Atlantique, pour interpréter en duo la chanson bilingue Call on Me qui évoque la beauté de l’amitié et, surtout, la perte de celle-ci. Cette pièce nous permet d’entendre les deux artistes de 31 ans conjuguer habilement leurs voix, passant avec aisance de la langue de Molière à celle de Shakespeare.

« Avec Ed, nous nous sommes beaucoup parlé dans les semaines qui ont suivi notre rencontre. Je devenais papa, lui l’était depuis peu. Et puis nos idoles communes; Damien Rice, Bon Iver, le football. Et la guitare bien sûr. À une semaine près, nous avons exactement le même âge. Tout cela nous a mis face à un genre d’évidence: nous allions écrire ensemble. Lui voulait chanter en français; je n’étais pas contre l’anglais. Chez lui à Londres, j’ai débarqué avec mon ordinateur, ma carte-son et mon micro. Lui se chargeait des guitares. Et dans son sous-sol nous avons enregistré des choses, dont Call on Me. Ed venait de perdre son meilleur ami et j’avais commencé un texte dans lequel je m’imaginais endeuillé du mien. Nous avons parlé de ça; la puissance de certaines amitiés, sans lesquelles il nous serait douloureux d’avancer », a confié Vianney par voie de communiqué.

« Je voulais faire quelque chose que les gens n’avaient jamais entendu auparavant. Le nom de Vianney est ressorti et j’étais vraiment partant s’il acceptait de chanter avec moi en français. On a pris contact, il a parfaitement traduit le morceau. On a tellement de choses en commun. On a parlé pendant des heures, on a le même genre de carrière, on écrit des chansons pour d’autres artistes, on a des enfants en bas âge, il joue très bien de la guitare. C'est vraiment un artiste emblématique en France, donc j'étais vraiment honoré qu'il vienne et j'ai hâte de le découvrir encore plus. Je me suis tellement amusé à créer ce hit et à chanter en français avec Vianney. Je l’aime et j’aime ce qu’il fait », a ajouté Ed Sheeran.

En plus de Call on Me avec Vianney, Ed Sheeran a récemment dévoilé Celestial, une toute nouvelle chanson réalisée en partenariat avec Pokémon.

Sur une note moins positive, le chanteur britannique fait face à une accusation de plagiat concernant son succès Thinking Out Loud, et ce, après avoir remporté une victoire sans équivoque pour une affaire de plagiat impliquant son méga-hit Shape of You.