ÉCOUTEZ : Ed Sheeran lance un disque avec 4 nouvelles chansons

Ed Sheeran a lancé vendredi une toute nouvelle version de son populaire album =! Intitulée Tour Edition, cette édition spéciale du cinquième disque de l’auteur-compositeur-interprète britannique comprend 9 pistes additionnelles, dont deux chansons inédites et deux pièces qui auraient dû figurer sur la bande originale du film Yesterday.

La première nouvelle chanson de ce disque a pour nom I Will Remember You, tandis que la seconde est baptisée Welcome to the World.

Quant aux deux extraits de Yesterday, il s’agit de One Life et Penguins. Rappelons que le chanteur avait interprété une version fictive de lui-même dans ce film musical sorti en 2019 et mettant en vedette Himesh Patel et Lily James évoluant dans un monde parallèle où les Beatles n'auraient jamais existé.

Les autres chansons supplémentaires de = Tour Edition sont les suivantes : The Joker and the Queen en duo avec Taylor Swift, 2step avec le rappeur Lil Baby, 2step avec Potter Payper, Bad Habits avec Bring Me the Horizon et Peru avec Fireboy DML.

Parue le 29 octobre dernier, la version originale de l’album = d’Ed Sheeran comprend 14 ou 15 titres (selon les marchés), dont les extraits Afterglow, Visiting Hours, Bad Habits, Shivers et Overpass Graffiti.