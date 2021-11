ÉCOUTEZ : Eddie Vedder de Pearl Jam lance la chanson The Haves

Eddie Vedder a lancé jeudi la ballade The Haves, nouvel extrait d’Earthling, le troisième album solo du leader de Pearl Jam qui, c’est maintenant confirmé, sortira le 11 février prochain.

En plus de figurer sur le premier nouveau disque solo d’Eddie Vedder en plus de 10 ans, The Haves paraîtra sur un vinyle 45 tours en compagnie de Long Way, une autre pièce dévoilée en septembre dernier. Quant à l’album Earthling, celui-ci succédera à Ukulele Songs paru en 2011.

De son côté, Pearl Jam sera de passage au Centre Vidéotron de Québec en mai 2022, un concert qui devait d’abord avoir lieu le 22 mars 2020 mais qui avait dû être repoussé en raison de la pandémie. La date exacte de ce spectacle présenté dans le cadre de la tournée Gigaton devrait être annoncée sou peu.

Rappelons que Pearl Jam a lancé en mars 2020 son 11e album studio. Intitulé Gigaton, ce disque compte 12 chansons, dont Retrograde, Dance of the Clairvoyants et Superblood Wolfmoon.