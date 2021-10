ÉCOUTEZ : Elton John et Stevie Wonder présentent leur premier duo

À quelques semaines du lancement de son album The Lockdown Sessions, Elton John nous présente un nouvel extrait interprété avec une autre légende de la musique, nul autre que Stevie Wonder! Baptisée Finish Line, cette chanson est la toute première collaboration officielle entre les deux virtuoses du piano.

« J'ai toujours aimé collaborer avec Stevie et je me réjouis de voir, qu'après 50 ans d'amitié, on arrive enfin à faire un vrai duo ensemble. La voix de Stevie est aussi belle que dans mes souvenirs. Il sonne toujours comme un jeune homme de 17 ans qui chante avec une joie et une exubérance dans la voix », a déclaré Elton John par voie de communiqué.

« C'est à la fois une grande joie et un honneur de chanter et de jouer du piano et de l'harmonica pour Elton. Tous ceux qui vont entendre sa voix sur Finish Line vont ressentir sa sagesse, son amour mais aussi sa résilience », a ajouté Stevie Wonder, aujourd’hui âgé de 71 ans.

C’est le 22 octobre prochain qu’Elton John lancera son album de collaborations The Lockdown Sessions, enregistré durant la pandémie. En plus de Finish Line en duo avec Stevie Wonder, le 36e disque studio du mythique chanteur britannique de 74 ans comprendra Cold Heart (PNAU Remix) avec Dua Lipa et After All avec Charlie Puth (à écouter ci-bas), deux chansons dévoilées au cours des dernières semaines.

On retrouvera aussi sur The Lockdown Sessions la reprise de Nothing Else Matters de Metallica signée Miley Cyrus, Elton John, WATT, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo et Chad Smith, ainsi que des collaborations avec des artistes comme Nicki Minaj, Young Thug, Gorillaz, Stevie Nicks, Lil Nas X et Eddie Vedder.

Rappelons qu’Elton John présentera deux concerts au Centre Bell de Montréal en février 2022.