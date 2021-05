ÉCOUTEZ : Green Day lance la nouvelle chanson Pollyanna

Green Day a profité de l’annonce des nouvelles dates de la tournée Hella Mega Tour, lundi, pour dévoiler une chanson intitulée Pollyanna!

Évoquant la fin prochaine de la pandémie, Pollyanna est la deuxième nouveauté de Green Day en quelques mois seulement, ce qui laisse présager la sortie éventuelle d’un nouvel album qui succédera à Father Of All Motherfuckers, paru au début de l’année 2020. En février dernier, le groupe américain avait présenté la chanson Here Comes The Shock.

Organisée en collaboration avec Weezer et Fall Out Boy, la tournée Hella Mega Tour se mettra en branle le 24 juillet à Dallas et se terminera le 6 septembre à Seattle, avant de se diriger en Europe en juin 2022. Un seul spectacle en sol canadien était prévu (à Toronto) mais celui-ci vient malheureusement d’être annulé.

En plus d’avoir récemment signé une entente de partenariat avec la LNH, Green Day a lancé en mars dernier une réédition 25e anniversaire de l’album Insomniac comprenant plusieurs enregistrements live inédits.