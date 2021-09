ÉCOUTEZ : Guns N’ Roses dévoile la chanson inédite Hard Skool

Quelques semaines après avoir lancé la version studio de la chanson ABSUЯD, sa première nouveauté depuis 2008, Guns N’ Roses réservait une autre surprise à ses fans! Le mythique groupe américain a dévoilé vendredi la pièce inédite Hard Skool, extraite des sessions d’enregistrement de l'album Chinese Democracy.

Auparavant surnommée Jackie Chan, la chanson Hard Skool a fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis le lancement de Chinese Democracy, le sixième disque de la formation paru en 2008. Ce titre avait en effet fuité sur le web en 2019, même si Guns N’ Roses n’avait jamais pu l’interpréter sur scène.

Au début de 2021, le guitariste Slash avait révélé que Guns N’ Roses aimerait lancer un nouvel album cette année. S’il se concrétise, le septième disque studio du groupe nous arriverait moins de deux ans après la fin de la tournée Not in This Lifetime qui est devenue la troisième tournée la plus lucrative de tous les temps!