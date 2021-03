ÉCOUTEZ : Gwen Stefani revisite le son de No Doubt avec Slow Clap

Quelques mois après avoir effectué son grand retour avec la chanson Let Me Reintroduce Myself, Gwen Stefani nous revient avec une autre nouveauté intitulée Slow Clap! Cette pièce figurera sur le cinquième album solo de la chanteuse de 51 ans qui lui permettra de renouer avec le son ska/pop/reggae popularisé par No Doubt dans les années 90.

« J’ai actuellement une vingtaine de nouvelles chansons de terminées mais je veux pouvoir en écrire davantage », avait confié l’amoureuse de Blake Shelton au magazine Billboard en décembre dernier, lors du lancement de Let Me Reintroduce Myself.

Quant à Slow Clap, cette chanson a été cosignée par Ross Golan, un fidèle collaborateur de Gwen Stefani : « Il s’est réveillé à 5 heures du matin et il m’a chanté ce qui allait devenir Slow Clap à tue-tête, au téléphone! Je me suis dit qu’il était le gars le plus bizarre de tous les temps, mais aussi le plus adorable! ».

Baptisé This Is What the Truth Feels Like, le plus récent album de Gwen Stefani est paru en 2016. Un an plus tard, la chanteuse américaine nous avait offert un disque de Noël ayant pour nom You Make It Feel Like Christmas.