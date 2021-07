ÉCOUTEZ : Hot Summer, une « nouvelle » chanson de Prince

Une autre « nouvelle » chanson de Prince vient d’être lancée! Intitulée Hot Summer, cette pièce posthume figurera sur l’album Welcome 2 America qui paraîtra ce vendredi 30 juillet. Même si elle n’était jamais officiellement sortie en tant qu’extrait radio, cette nouveauté pop-rock avait déjà été interprétée en direct par Prince lors de sa tournée estivale, en 2010.

Welcome 2 America comptera 12 chansons inédites de Prince, dont Born 2 Die et la pièce-titre lancées au cours des derniers mois. Sur ce disque, le mythique auteur-compositeur-interprète américain « fait état de ses inquiétudes, de ses espoirs et de sa vision pour une société en mutation, prévoyant une ère de division politique, de désinformation et de combat renouvelé pour la justice raciale ».

Enregistré en 2010, Welcome 2 America a été « retrouvé » dans la chambre forte du studio de Prince, surnommée The Vault. Selon les rumeurs, cette pièce contiendrait plus de 8 000 titres du défunt artiste, dont des démos, des albums partiellement terminés, des enregistrements en direct et des collaborations inédites.

Une version de luxe de ce nouvel album comprendra également un concert intégral que Prince avait présenté à Los Angeles, le 28 avril 2011, en compagnie de son groupe New Power Generation.

Rappelons que Prince est décédé le 21 avril 2016, à l’âge de 57 ans.