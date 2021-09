ÉCOUTEZ : How Will I Know de Whitney Houston revisitée par Clean Bandit

Afin de célébrer le 36e anniversaire de la chanson How Will I Know de Whitney Houston, Clean Bandit a dévoilé une toute nouvelle version dance de ce méga-hit sorti en 1985!

Sans doute inspiré par le succès monstre de la chanson Higher Love remixée par le DJ norvégien Kygo en 2019, Clean Bandit a su habilement conjuguer la voix inoubliable de Whitney Houston au son unique qui a fait la réputation du groupe de musique électronique britannique, notamment connu pour ses succès Rather Be avec Jess Glynne (2014) et Rockabye avec Sean Paul et Anne-Marie (2016).

Extraite du premier album éponyme de Whitney Houston paru en 1985, How Will I Know est devenu le deuxième numéro 1 de la célèbre chanteuse au prestigieux palmarès Billboard Hot 100, après Saving All My Love for You. Le vidéoclip officiel de cette chanson a quant à lui permis à Whitney Houston de remporter son premier prix aux MTV Video Music Awards.

Officiellement élue « Artiste féminine la plus récompensée de tous les temps » par le Livre des records Guinness, Whitney Houston est toujours à ce jour l'une des chanteuses les plus populaires de l’histoire, avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde.

Intronisée au Rock & Roll Hall of Fame l’an dernier, Whitney Houston fera bientôt l’objet d’un biopic intitulé I Wanna Dance With Somebody. Un « remake » du célèbre film The Bodyguard est également en chantier.