ÉCOUTEZ : Imagine Dragons lance deux nouvelles chansons

Grande journée dans le monde de la musique : Imagine Dragons lance aujourd’hui pas une mais bien deux nouvelles chansons! Respectivement intitulées Follow You et Cutthroat, ces nouveautés paraîtront sur le 5e album de la formation américaine qui, selon la rumeur, devrait voir le jour le 3 juin prochain.

« Plus d'une décennie ensemble et ce sont toujours mes meilleurs amis. Je suis incroyablement fier et chanceux d'être dans un groupe avec vous. Et cette ce semaine, tout recommence », a annoncé le chanteur Dan Reynolds sur son compte Instagram.

Cette sortie survient quelques mois après que Dan Reynolds eût révélé que l’album qui succédera à Origins serait autoproduit : « Nous écrivons depuis un an et demi pour ce nouveau disque. J'ai dû réaliser au moins 150 démos à la maison! Notre deuxième album était en grande partie autoproduit et c'est l'un de mes favoris. Je pense que nous avons besoin d'un guide et d'une direction mais, d'un autre côté, nous avons autoproduit tellement de choses que cela reste la meilleure option ».

Baptisé Origins, le plus récent disque d’Imagine Dragons est paru en novembre 2018. Depuis, la formation nous a offert la chanson Birds qui figure sur l’édition numérique de luxe de ce disque qui comprend aussi les succès Natural et Bad Liar.