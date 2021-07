ÉCOUTEZ : Imagine Dragons lance l'émouvante chanson Wrecked

Imagine Dragons a dévoilé vendredi dernier la chanson Wrecked, troisième extrait de l’album Mercury - Act 1 qui paraîtra le 3 septembre prochain. Cette nouveauté est inspirée du décès d’Alisha Durtschi Reynolds, la belle-sœur de Dan Reynolds, le leader de la formation américaine.

« Alisha était la lumière la plus étincelante. Un phare de joie et de force pour tous ceux qu'elle a rencontrés. Son décès m'a secoué d'une manière que je ne peux toujours pas exprimer. J'étais avec elle et mon frère quand elle s’est éteinte, et c'était la première fois de ma vie que j'assistais à la mort de cette façon. Cela m’a fait réaliser la fragilité de la vie et sa finalité. J'ai vu mon frère affronter quelque chose que personne ne devrait vivre. Mais j'ai aussi vu sa foi lui apporter de l'espoir », a déclaré Dan Reynolds par voie de communiqué.

L’auteur-compositeur-​interprète de 33 ans a ajouté qu’écrire Wrecked avait été sa façon de gérer cette perte : « N'étant plus un homme de foi, je ne peux qu'espérer qu'elle l'entende quelque part, dans un endroit où elle ne souffre plus. Cette chanson est mon souhait pour une éternité entourée de ceux que j'aime ».

En plus de Wrecked, le 5e album d’Imagine Dragons comprendra les chansons Follow You et Cutthroat, sorties en mars dernier. Mercury - Act 1 succédera au disque Origins, paru en 2018.