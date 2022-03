ÉCOUTEZ : Imagine Dragons lance la chanson Bones

Imagine Dragons a dévoilé la chanson Bones, premier extrait de Mercury - Act 2, le prochain album de la formation américaine! Dans cette nouveauté, Dan Reynolds se questionne sur la mort et ce qui suit, le chanteur du groupe ayant lui-même perdu plusieurs proches au cours des dernières années.

« Bones est le reflet de mon obsession constante pour la finalité et la fragilité de la vie. Je suis toujours à la recherche de preuves qui me convaincront qu'il y a plus à venir - que la vie est vraiment éternelle, dans un certain sens. N'ayant pas encore trouvé cela, j'essaie au moins de rêver de ce à quoi ressemblerait la conquête de la mort dans une chanson », a déclaré Dan Reynolds par voie de communiqué.

« J'ai perdu cinq personnes dont j'étais très proche. J'ai perdu mon gérant, avec qui je travaillais depuis dix ans, des suites d'un cancer. J'ai aussi perdu mon ex-petite amie et ma belle-sœur, elles aussi après un cancer. Et mon ami d'enfance est décédé. Il s'est suicidé. Ça m'a vraiment fait voir le monde d'une autre manière et prendre conscience qu'il faut être reconnaissant de ce qu'on a, là, tout de suite. Parce que demain peut être très différent », a ajouté le leader d’Imagine Dragons dans une récente entrevue.

Dans le cadre de la tournée Mercury, Imagine Dragons sera en concert au Canadian Tire Centre d’Ottawa le 22 avril, au Centre Vidéotron de Québec le 26 avril et le 1er mai, ainsi qu’au Centre Bell de Montréal les 3 et 4 mai prochains. Au total, le quatuor s’arrêtera dans une quarantaine de villes du monde au cours des prochains mois.

Pour l’occasion, les membres d’Imagine Dragons interpréteront sur scène leurs plus gros hits, ainsi que les chansons de Mercury - Act 1, leur 5e disque studio paru le 3 septembre dernier. Succédant à Origins, sorti en 2018, cet album comprend notamment les extraits Follow You, Cutthroat et Wrecked.

En novembre dernier, Imagine Dragons a aussi dévoilé Enemy, une chanson écrite spécialement pour la nouvelle série d'animation Arcane de Netflix.