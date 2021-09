ÉCOUTEZ : Isabelle Boulay dévoile un duo avec Clément Jacques

Isabelle Boulay est de retour! La populaire chanteuse a lancé mardi Nulle part ailleurs, une chanson interprétée en duo avec Clément Jacques qui signe les paroles et la musique de cette nouveauté.

C’est après être littéralement tombée en amour avec la voix unique de Clément Jacques, en regardant l’émission La voix en 2020, qu’Isabelle Boulay a demandé à l’auteur-compositeur-interprète de lui écrire une chanson. En juin dernier, les deux artistes se retrouvaient en studio pour enregistrer Nulle part ailleurs.

« Voilà probablement un des accomplissements dont je suis le plus fier de ma carrière. Quand Isabelle m'a demandé de lui écrire une chanson, j'avoue que j'ai figé un tantinet. C'était pour moi quasi invraisemblable que l'interprète féminine québécoise que j'affectionne le plus me fasse une telle demande! J'ai mis plus d'un an avant d'attaquer ce projet parce que j'avais peur du résultat et que je ressentais évidemment beaucoup de pression afin d'être à la hauteur de sa voix légendaire », a confié Clément Jacques sur les réseaux sociaux.

Nulle part ailleurs pourrait figurer sur un album compilation des plus grands succès d’Isabelle Boulay qui devrait voir le jour cet hiver. D’ici-là, la chanteuse de 49 ans remontera sur scène cet automne pour présenter le spectacle Piaf symphonique en France, en compagnie de l’orchestre philharmonique de l’Opéra de Nice.