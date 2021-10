ÉCOUTEZ : Jack White lance la chanson Taking Me Back

Après trois ans d’absence, Jack White est de retour! Le musicien de The White Stripes, The Raconteurs et The Dead Weather a dévoilé lundi une toute nouvelle chanson intitulée Taking Me Back.

Deux versions de cette pièce visiblement inspirée par le son du groupe The White Stripes sont disponibles : la version « rock » et une autre « plus douce » baptisée (Taking Me Back (Gently).

Taking Me Back est la première nouveauté solo de Jack White depuis la sortie de l’album Boarding House Beach en 2018.

Âgé de 46 ans, Jack White a récemment ouvert un troisième magasin Third Man Records à Londres, après ceux de Nashville et Détroit.