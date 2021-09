ÉCOUTEZ : James Blunt présente la nouveauté Love Under Pressure

Après avoir fait fondre bien des cœurs au milieu des années 2000, James Blunt sera bientôt de retour avec un album compilation comprenant quatre chansons inédites, dont Love Under Pressure, le premier extrait qui vient d’être dévoilé!

Intitulé The Stars Beneath My Feet, ce disque-double de 30 chansons paraîtra le 19 novembre prochain. James Blunt y retracera ses 17 ans de carrière avec des hits comme You're Beautiful, Goodbye My Lover, Wisemen, 1973, Stay the Night, Heart to Heart, Carry You Home, Bonfire Heart et Cold.

En plus de Love Under Pressure, on retrouvera sur cette compilation trois autres pièces inédites (I Came For Love, Adrenaline et Smoke Signals) ainsi que des versions live exclusives de quelques chansons moins connues du populaire auteur-compositeur-interprète britannique (I Really Want You, No Bravery, Coz I Love You et Where Is My Mind?).

Le plus récent album original de James Blunt a été lancé en octobre 2019. Baptisé Once Upon a Mind, le sixième disque studio du chanteur de 47 ans comptait 11 nouveaux titres, dont le hit Cold et la chanson Monsters dans lequel celui-ci rendait un vibrant hommage à son père malade.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, James Blunt prévoit également présenter une tournée internationale prochainement! À suivre…