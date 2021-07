ÉCOUTEZ : Jennifer Lopez lance la chanson Cambia El Paso

Après Enrique Iglesias, au tour de Jennifer Lopez de nous offrir une nouvelle chanson en espagnol, juste à temps pour célébrer l’été et les vacances! Ayant pour titre Cambia El Paso, la plus récente pièce de J.Lo est interprétée en duo avec l’artiste portoricain Rauw Alejandro.

« Cambia El Paso évoque le changement et le fait de ne pas avoir peur de franchir les limites qu’on s’est fixées. Si quelque chose ne va pas, peu importe ce que c'est dans votre vie, faites ce changement et dansez », a déclaré la chanteuse de 51 ans qui, au cours de la dernière année, a lancé deux autres chansons en espagnol (Pa Ti et Lonely).

Jennifer Lopez a fait un grand retour sous les projecteurs depuis 2020, s’illustrant d’abord au spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIV, puis lors de la cérémonie d'assermentation de Joe Biden et de Kamala Harris.

L’interprète de Love Don’t Cost A Thing a aussi créé le buzz, en novembre dernier, en dévoilant le visuel de sa nouveauté In The Morning dans lequel on la voyait se mettre complètement à nu!