ÉCOUTEZ : Jérôme Couture lance un duo avec Renee Wilkin

Jérôme Couture a lancé vendredi sa chanson Jardin d’Éden, interprétée avec son amie Renee Wilkin! Cette première collaboration entre les deux artistes « nous transporte dans ce lieu secret qu’on visite avec LA personne, celle avec qui on voudra passer le reste de notre vie, celle avec qui on veut tout affronter, même si le monde doit s'écrouler autour de nous ».

« Depuis le début de cette pandémie, ma douce et moi on se dit souvent qu'on se trouve chanceux d'être ensemble. Que l'amour, l'amitié et le respect sont partie prenante de notre relation, et qu'affronter cette période trouble nous l'a fait remarquer encore plus », a expliqué Jérôme Couture.

« Renee est une vraie amie. On a vécu mille et une aventures ensemble! Elle était mon premier et seul choix quand j'ai eu l'idée d'ajouter une dose de féminité sur la chanson. De plus, on va se le dire, quand Renee chante sur quelque chose, ça monte immédiatement d’une méchante coche! », a ajouté l’auteur-compositeur-interprète de 36 ans.

« Jérôme et moi avons partagé la scène à de nombreuses reprises et cette chanson représente bien la complicité que nous avons développée au fil des années à travers la musique, et aussi l’amitié qui nous lie aujourd’hui. Je n’ai pas hésité une seconde quand Jérôme m’a proposé de participer à sa pièce! Je connais son talent, son authenticité et je sais que nos deux voix s'harmonisent à merveille! Montez le son et dansez! », a pour sa part déclaré Renee Wilkin.

En juillet dernier, Jérôme Couture avait lancé Keep Us Alive, une chanson aux accents disco qui succédait à l’album Mon paradis lancé en octobre 2018. Puis, en décembre, l’artiste nous a offert une reprise du succès Let's Talk About Love de Céline Dion interprétée en duo avec sa fiancée, l’actrice Frédérique Dufort.