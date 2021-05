ÉCOUTEZ : Jonathan Roy présente son EP My Lullaby

Jonathan Roy a lancé vendredi dernier son nouvel EP My Lullaby! Ce disque comprend 7 titres, dont Keeping Me Alive, Lost et Lights of Los Angeles, trois chansons que les fans de l’auteur-compositeur-interprète québécois connaissent déjà bien.

My Lullaby est le cinquième disque en carrière de Jonathan Roy mais le premier que l’artiste de 32 ans a autoproduit. Enregistré à Montréal, Los Angeles et Vancouver, ce mini-disque compte trois pièces inédites (Hate That I Love You, Leaving with Your Heart et Walk out on Me), ainsi que la version acoustique de Keeping Me Alive dont le vidéoclip cumule à ce jour près de 57 millions de visionnements sur YouTube.

« J’ai écrit cet EP dans une période assez difficile de ma vie, et ça m’a allumé; j’ai réalisé à quel point la musique me rend heureux. Je me suis demandé si je devais continuer ou arrêter. Il m’a fallu quitter ma zone de confort, acheter une camionnette (et vivre dedans) pour me retrouver. Mes chansons reflètent cela – et aussi ce besoin que j’avais de me réénergiser », a déclaré Jonathan Roy par voie de communiqué.

En février dernier, Jonathan Roy avait fait les manchettes grâce à sa reprise du grand classique Iris des Goo Goo Dolls, popularisé à la fin des années 90.

La version originale du hit Keeping Me Alive vient quant à elle d’être certifiée Or au Canada après avoir été vendue à plus de 50 000 exemplaires.