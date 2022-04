ÉCOUTEZ : Journey lance la chanson You Got the Best of Me

Journey vient de dévoiler You Got the Best of Me, le deuxième extrait de Freedom, le 16e album du groupe qui, c’est maintenant confirmé, sortira le 8 juillet prochain!

Succédant à The Way We Used to Be lancée l'été dernier, la chanson You Got the Best of Me s’inscrit dans la plus pure tradition de Journey, ce qui saura réjouir les fans de la célèbre formation américaine.

Nous arrivant 11 ans après l’album Eclipse paru en mai 2011, Freedom comptera un total de 15 nouvelles chansons : Together We Run, Don’t Give Up on Us, Still Believe in Love, You Got the Best of Me, Live to Love Again, The Way We Used to Be, Come Away With Me, After Glow, Let It Rain, Holdin’ On, All Day All Night, Don’t Go, United We Stand, Life Rolls On et Beautiful As You Are.

D’ici-là, Journey sera de passage le 16 mai prochain au Centre Vidéotron de Québec, dans le cadre de sa tournée nord-américaine Freedom. La première partie de ce concert sera assurée par Ann Wilson, la chanteuse de Heart.