ÉCOUTEZ : Kathleen de retour avec la chanson Toi maman

Après avoir connu un succès fou dans les années 90 avec des chansons comme Ça va bien et Où aller, Kathleen est de retour! Aujourd’hui âgée de 55 ans, la chanteuse a dévoilé au cours des derniers jours une nouveauté intitulée Toi maman, premier extrait d’un album qui devrait sortir au cours des prochains mois.

Écrite et composée par Kathleen, Toi maman figurera sur le quatrième album studio de l’artiste. Ce disque succédera à Kathleen paru en 1991, Ça va bien en 1993 et Cette fille-là en 1996. De son vrai nom Kathleen Sergerie, la chanteuse a vendu plus 190 000 albums en carrière.

« Je remercie mes fans d'être aussi patients, mais ça s'en vient. Depuis le spectacle auquel j'ai participé avec Patrice Michaud en 2017 à Cap-Chat, j'ai vraiment repris le goût de faire de la musique et de produire du nouveau matériel », a déclaré la chanteuse native de Cap-Chat au journal L’Avantage gaspésien.

Récipiendaire du Félix de la Découverte de l'année au Gala de l’ADISQ 1992, Kathleen a eu une carrière aussi fulgurante qu’éphémère. En mai 2020, celle-ci avait fait un retour sous les projecteurs en reprenant son hit Ça va bien, rebaptisé pour l’occasion Ça va bien aller en référence à la pandémie.