ÉCOUTEZ : Katy Perry lance la chanson dance When I’m Gone

Afin de célébrer le début de sa résidence à Las Vegas, Katy Perry a dévoilé mercredi When I’m Gone, une chanson dance produite en collaboration avec le DJ et producteur suédois Alesso.

Katy Perry offrira 16 représentations de son concert PLAY au Resorts World Las Vegas jusqu’au 19 mars 2022. Il s’agira des premiers spectacles de la star de 37 ans depuis sa tournée Witness qui s’était notamment arrêtée à Montréal, Québec, Toronto et Vancouver en 2017-2018.

Au cours de la dernière année, Katy Perry a lancé la nouveauté Electric dans le cadre du 25e anniversaire de Pokémon, en plus de reprendre le classique All You Need Is Love des Beatles pour une publicité de Noël de Gap.

Intitulé Smile, le plus récent album de Katy Perry remonte quant à lui à août 2020.